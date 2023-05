Torna dopo quasi un anno e scopre che il giardino di casa è stato trasformato in deposito di auto rubate

E’ tornata dopo quasi un anno a Racalmuto per trascorrere un periodo di ferie ed ha scoperto che nella sua casa rurale di contrada “Montagna” era stato messo a segno un furto, ma che l’area del giardino della residenza era stato trasformato in un deposito di auto rubate, parti meccaniche di veicoli e targhe. Sei le carcasse di mezzi, di provenienza furtiva, che sono stati recuperati e sequestrati dai carabinieri della Stazione di Racalmuto. Tutti rubati a Palermo. Si tratta di tre Fiat Panda, due Fiat Cinquecento e un Fiat Doblò.

Ritrovate anche la targa di una Fiat Grande Punto che lo scorso marzo era stata rubata a Roccamena, sempre nel Palermitano, e quella di una Fiat Punto rubata ad Agrigento il 13 gennaio scorso. Ignoti malviventi in quell’appezzamento di terreno, quasi sicuramente avrebbero smontato le macchine per rivendere i pezzi di ricambio sul mercato nero.

La scoperta è stata fatta da una cinquantenne, di origini racalmutesi, residente da molti anni in Belgio. L’ultima volta che la donna era stata a Racalmuto era stato nell’agosto dello scorso anno. Qualcuno, dopo aver forzato il cancello e la porta d’ingresso dell’abitazione ha rubato un televisore, un forno elettrico e un fusto di acciaio contenente 50 litri di olio di oliva. I militari dell’Arma, dopo avere notiziato la Procura della Repubblica di Agrigento, hanno avviato le indagini per stabilire come siano andati i fatti e, soprattutto, risalire a chi è stato a portare quelle auto nella casa della racalmutese.