Accusa malore alla guida, e sbatte contro un’altra auto: tre feriti

Tre persone, una donna di 60 anni e due giovani di 19 e 18 anni, sono rimaste ferite in un incidente frontale verificatosi lungo la statale 576, nei pressi della diga di Naro, e con le ambulanze trasferite all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. A scontrarsi sono state una Citroen C3, guidata dalla sessantenne, e una Seat Ibiza sulla quale c’erano i due giovani.

La donna, stando a quanto è stato ricostruito dai carabinieri della Stazione di Naro, che sono intervenuti sul posto, avrebbe perso il controllo dell’utilitaria a causa di un improvviso malore e, invadendo l’opposto senso di marcia, si è scontrata con la Seat Ibiza.

Il più grave dei tre feriti è risultato il diciottenne che, poco dopo l’arrivo al pronto soccorso, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per ricomporre la frattura al ginocchio. Nessuno dei tre feriti è, per fortuna, in pericolo di vita. Gli altri due, la sessantenne e il diciannovenne, hanno riportato ferite lievi.