Diventa definitiva la condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione nei confronti del favarese Carmelo Fallea, 51 anni, trovato in possesso di un chilo di cocaina. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, ritenendolo inammissibile, e ha confermato il verdetto scaturito nei primi due gradi di giudizio. La vicenda risale al 25 luglio di tre anni fa quando Carmelo Fallea venne bloccato dai carabinieri, sulla strada provinciale 3, alle porte di Favara, mentre si trovava a bordo di un furgone in compagnia del fratello (assolto).

Poco prima di essere fermato gettò dal finestrino un pacco al cui interno vi era un chilo di cocaina. In quell’occasione non venne gettata soltanto la cocaina ma anche un cellulare. Dalle successive indagini emerse un fitto scambio di chiamate e messaggi con Gabriele Minio, arrestato nel primo blitz contro i clan di Agrigento/Villaseta e Porto Empedocle. Quella partita di droga, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata ceduta proprio dalla clan agrigentino.

