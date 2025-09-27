Un sessantaseienne di Licata, Mario Abbate, è ricercato dalla polizia tedesca dopo aver accoltellato la moglie, il figlio e la nipote di 14 anni. Il triplice tentato omicidio è avvenuto venerdì mattina nel quartiere di Bruche di Betzdorf, un paesino di circa diecimila abitanti nella Renania, in Germania.

L’aggressione, per motivi ancora sconosciuti, si è consumata in un appartamento. L’uomo, armato di coltello, avrebbe colpito prima la moglie da cui è separato, una 61enne, e poi il figlio di 41 anni. Le due vittime sono in gravi condizioni. Ferita, ma per fortuna lievemente, anche la nipote di 14 anni.

Abbate, dopo il triplice tentato omicidio, si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. La polizia tedesca lo cerca attivamente e ha diffuso anche una sua foto. L’uomo potrebbe essere armato.

