Arresto convalidato e custodia in carcere per il meccanico Calogero Conti, 38 anni, di Grotte, e Rodouane Lekhal, 37 anni, disoccupato residente in provincia di Napoli. Lo ha disposto il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo. I due indagati, difesi dagli avvocati Giuseppe Zucchetto, Calogero Meli, Carmelo Amoroso e Salvatore Bongiorno, sono stati fermati mercoledì dai carabinieri del nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Agrigento in un blitz scattato nella centralissima via Imera.

I militari dell’Arma –hanno monitorato e poi interrotto la consegna di una partita di 14,4 chilogrammi di hashish consegnata dal “corriere” marocchino al meccanico agrigentino. I militari sono entrati in azione non appena il 37enne ha consegnato la valigia con la droga all’interno dell’auto del grottese. La perquisizione è stata poi estesa anche all’abitazione di Conti, nel corso della quale, rinvenuti altri 281 grammi di hashish, 23,5 grammi di cocaina, 45 grammi di marijuana, una pistola caricata a salve priva di tappo rosso, 27 ogive calibro 38 e 15 inneschi per cartucce per pistola oltre a circa 4mila euro in contanti.

