Agrigento, prima pioggia e il lungomare di San Leone finisce sott’acqua

AGRIGENTO – Bastano pochi minuti di pioggia intensa per trasformare il lungomare di San Leone, cuore balneare e turistico della città, in un fiume impraticabile. La prima perturbazione autunnale ha fatto emergere ancora una volta tutte le criticità del sistema di deflusso delle acque piovane ad Agrigento, provocando allagamenti che hanno messo in difficoltà automobilisti, residenti e commercianti.

Strade allagate al primo acquazzone

Le immagini arrivate dal lido mostrano una scena ormai purtroppo familiare: carreggiate invase dall’acqua, auto costrette a procedere a passo d’uomo, mezzi pesanti bloccati e disagi alla circolazione. Una situazione che si ripete ad ogni ondata di maltempo, nonostante le numerose segnalazioni dei cittadini e le promesse di interventi strutturali.

Una criticità storica

Il quartiere di San Leone, che rappresenta uno dei poli turistici più frequentati di Agrigento, paga da anni la mancanza di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane. Ogni pioggia, anche non particolarmente intensa, si trasforma in emergenza con conseguenze sulla viabilità, sulla sicurezza e sul decoro urbano.

Residenti e commercianti esasperati

«Non possiamo vivere nell’incertezza di vedere le strade allagate ad ogni temporale – lamentano alcuni residenti –. San Leone dovrebbe essere il biglietto da visita della città, invece basta un acquazzone per trasformarlo in un pantano». Anche i commercianti della zona parlano di danni e disagi che si ripetono di anno in anno, penalizzando attività e turismo.

La necessità di interventi

Gli allagamenti al lungomare di San Leone rappresentano un problema annoso, che richiede interventi concreti e una pianificazione mirata. Con l’arrivo della stagione autunnale e delle prime piogge, il tema torna di stretta attualità: cittadini e operatori economici chiedono soluzioni definitive per evitare che il lido continui a finire sott’acqua ad ogni perturbazione. Anche in zona Villaggio Mosè, Cannatello e altre zone nevralgiche della città si registrano allagamenti.

