I carabinieri hanno arrestato Davide Vinci, 24 anni, accusato di tentativo omicidio per aver sparato con un fucile calibro 22, a un coetaneo che ha pure accoltellato. Il ferito è ricoverato nel reparto Rianimazione dell’ospedale di Caltagirone con varie ferite da arma da fuoco e da taglio. Non è in pericolo di vita.

Il fatto è successo nelle ore notturne a Palagonia. I due, ubriachi, avrebbero cominciato a litigare, poi Vinci ha preso le armi tentando di uccidere l’altro giovane.