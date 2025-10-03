Operazione antidroga del poliziotti del Commissariato di Licata in un’abitazione nel quartiere del Villaggio dei Fiori. Gli agenti hanno arrestato due coniugi del posto, lui quarantacinquenne, lei trentenne, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, avendo il sospetto che la coppia potesse occultare droga, hanno effettuato una mirata perquisizione domiciliare nella loro casa.

Rinvenuti e sequestrati quasi 2,6 chilogrammi di cocaina, circa 800 grammi di hashish, 100 grammi di marijuana e materiali utili al confezionamento dello stupefacente. Per marito e moglie è scattato l’arresto in flagranza di reato. La Procura di Agrigento ha disposto per l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, la custodia cautelare in carcere, mentre per la donna gli arresti domiciliari. I due indagati hanno nominato l’avvocato Gaspare Lombardo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp