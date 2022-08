Accoglienza migranti, ad Agrigento fondi per altri 92 posti

Il ministero dell’Interno ha assegnato al Comune di Agrigento 456mila e 662 euro fino al prossimo 31 dicembre per aumentare la capacità d’accoglienza dei migranti nell’ambito della rete “Sai”. Di conseguenza, l’Amministrazione comunale ha disposto l’allestimento di ulteriori 92 posti, non solo per vitto e alloggio, ma anche, in ragione dell’accoglienza integrata, di misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento socio-economico. Ad Agrigento finora sono a disposizione 3.530 posti, e sono riservati a coloro le cui domande di accoglienza sono state valutate positivamente dalle apposite Commissioni. I 92 posti in più sono da assegnare, in via prioritaria ma non esclusiva, ai cittadini ucraini e afghani.