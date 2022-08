Comune Agrigento, lavori di riqualificazione per 1 milione di euro

Il Comune di Agrigento entro l’autunno avvierà lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del centro città e di una parte del centro storico di Agrigento. Saranno, tra l’altro, riparate le buche e si puliranno tombini e caditoie. E ciò con circa 1 milione di euro stanziato nel 2018 e che è stato liquidato nel 2021. In particolare, 400mila euro saranno spesi per la riqualificazione dell’area di Porta di Ponte comprese le due villette, poi del pluripiano incompleto di via Gioeni ed oggi usato come parcheggio, e della piazza adiacente alla chiesa di Santa Maria degli Angeli. Gli altri 600mila euro saranno destinati a progetti di restauro e ristrutturazione del palazzo ex convento San Domenico che ospita il Municipio in piazza Pirandello.