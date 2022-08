Covid in provincia di Agrigento: un’altra vittima, e 36 nuovi positivi

C’è una nuova vittima da Covid a Licata, e diagnosticati 36 nuovi casi positivi, a fronte di 958 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 136.261 (1 marzo 2020 – 29 agosto 2022). In totale i guariti sono 134.228. Gli attuali positivi sono 1.418, di cui 1.400 in isolamento domiciliare, e 18 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 13 al presidio ospedaliero riberese, 3 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 614 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 528.667 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 29 agosto 2022 sono 212.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 29 agosto: Agrigento 18.871 (212 attuali contagiati, 18.590 guariti e 69 deceduti); Alessandria della Rocca 680 (4 attuali contagiati, 673 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.578 (22 attuali contagiati, 2.548 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.132 (21 attuali contagiati, 1.110 guariti e 1 deceduto); Burgio 692 (8 attuali contagiati, 681 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 403 (3 attuali contagiati, 397 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 885 (15 attuali contagiati, 863 guariti, e 7 deceduti); Camastra 659 (10 attuali contagiati, 643 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.852 (11 attuali contagiati, 1.838 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.326 (44 attuali contagiati, 3.262 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 12.567 (114 attuali contagiati, 12.391 guariti e 62 deceduti); Casteltermini 2.399 (12 attuali contagiati, 2.378 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 976 (5 attuali contagiati, 965 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 1.051 (21 attuali contagiati, 1.026 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.082 (17 attuali contagiati, 1.059 guariti e 6 deceduti); Comitini 291 (8 attuali contagiati, e 283 guariti); Favara 12.863 (99 attuali contagiati, 12.727 guariti e 37 deceduti); Grotte 1.518 (9 attuali contagiati, 1.504 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 390 (2 attuali contagiati, 387 guariti e 1 deceduto); Licata 10.320 (147 attuali contagiati, 10.125 guariti, 48 deceduti); Lucca Sicula 492 (5 attuali contagiati, 486 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.804 (76 attuali contagiati, 3.711 guariti e 17 deceduti); Montallegro 805 (15 attuali contagiati, 782 guariti e 8 deceduti); Montevago 746 (8 attuali contagiati, 736 guariti e 2 deceduti); Naro 2.077 (9 attuali contagiati, 2.054 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 7.007 (48 attuali contagiati, 6.918 guariti e 41 deceduti); Porto Empedocle 5.328 (38 attuali contagiati, 5.271 guariti, e 19 deceduti); Racalmuto 2.359 (12 attuali contagiati, 2.339 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.198 (40 attuali contagiati, 4.138 guariti, e 20 deceduti); Ravanusa 3.198 (51 attuali contagiati, 3.133 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.586 (13 attuali contagiati, 1.568 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.852 (48 attuali contagiati, 5.768 guariti e 36 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.281 (22 attuali contagiati, 1.231 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 1.156 (27 attuali contagiati, 1.119 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.239 (9 attuali contagiati, 2.223 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 489 (6 attuali contagiati, 482 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 698 (9 attuali contagiati, 687 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.785 (27 attuali contagiati, 1.746 guariti e 12 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.193 (26 attuali contagiati, 1.164 guariti e 3 deceduti); Sciacca 12.778 (133 attuali contagiati, 12.589 guariti e 56 deceduti); Siculiana 1.719 (12 attuali contagiati, 1.699 guariti, e 8 deceduti); Villafranca Sicula 386 (1 attuale contagiato, 384 guariti e 1 deceduto).

Non ci sono migranti attualmente positivi al Covid in strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.