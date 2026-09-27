Disposto il giudizio immediato per Pasquale Friscia, il ventottenne di Sciacca, arrestato cinque mesi fa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’inizio del processo a carico del giovane, difeso dall’avvocato Aldo Rossi, è stato fisato per il prossimo 24 novembre.
Il saccense venne arrestato dai carabinieri nell’aprile scorso a margine di una perquisizione domiciliare. I militari dell’Arma trovarono 79 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 8,2 chilogrammi, circa 290 grammi di cocaina purissima, nonché materiale per il confezionamento e la pesatura della droga.
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp