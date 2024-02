Al teatro della Posta Vecchia di Agrigento Gusco’n Gioacchino in “Accendiamo queste stelle”. Al pianoforte, il maestro Edoardo Savatteri, adattamento teatrale e regia di Alfonso Gueli. Appuntamento sabato 24 prossimo alle 21, domenica 25 alle 18. Info e prenotazioni ai numeri 0922 26737 – 368 3175996.

La scena si svolge nel camerino di un teatro. Il protagonista è un attore non più giovane che insegue la propria identità impersonando, di volta in volta, notissimi personaggi del teatro o immedesimandosi in celebri attori ai quali vorrebbe assomigliare. Coltiva quella che, forse, è soltanto un’utopia: guardando il cielo, immagina che le stelle che lo illuminano siano la proiezione dei grandi artisti di ogni epoca, che hanno resistito ai secoli ed ora stanno lì, in attesa di un gesto che le liberi e le riconsegni alla vita.