Un momento di riflessione e approfondimento per gli studenti e docenti del Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento, diretto da Marika Helga Gatto, che incontreranno lo scrittore Alessandro D’Avenia, sui temi del suo ultimo romanzo Resisti, cuore. L’Odissea e l’arte di essere mortali.

L’appuntamento è per il prossimo 22 febbraio, alle 10:30, al teatro Pirandello di Agrigento. Un evento speciale per gli studenti dell’Empedocle su uno dei libri più attesi della stagione, grazie al quale, Alessandro D’Avenia, come studioso di Lettere classiche, come insegnante che da anni ne promuove la lettura ad alta voce ed intellettuale abilissimo nell’interpretare lo spirito del tempo, guida alla riscoperta dell’Odissea, per fare conoscere un po’ meglio anche una parte di noi. Nel racconto delle peripezie di Ulisse ognuno ritrova la propria esperienza personale e il percorso verso il proprio originale compimento esistenziale. Lo scrittore ripercorre i ventiquattro canti del poema come un’arte di vivere e lo fa risplendere di tutta la sua luce. Alessandro Avenia ha saputo conquistare un pubblico sempre più ampio, con le sue lezioni e con i suoi libri. Ha colpito il cuore degli adolescenti per la capacità di raccontare storie, emozioni, sogni e paure.