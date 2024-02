Una bambina di 11 anni, di Porto Empedocle, è rimasta gravemente ferita, dopo essere stata investita da un’auto in corsa. La piccola, in compagnia della mamma, era appena uscita da un panificio e stava attraversando la strada di via Francesco Crispi, nella città marinara. Il giovane che era alla guida della Jeep si è subito fermato. La bimba con un’ambulanza è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio di Agrigento. La mamma è rimasta illesa. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia municipale di Porto Empedocle che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti.