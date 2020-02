Presentata Fase Finale Coppa Italia, Mayer: Agrigento è habitué

Nella città eterna è stata presentata la fase finale della Coppa Italia LNP 2020 Old Wild West, che si disputerà a Ravenna dal 6 al’8 marzo e che vede tra le finaliste la MRinnovabili Agrigento.

A rappresentare la Fortitudo il direttore sportivo Cristian Mayer:

“Siamo veramente felici di esserci – ha detto il dirigente – dopotutto siamo un po’ gli habitué della Coppa Italia, perché è la quarta volta in dieci edizioni che siamo nella fase finale”.

Mayer ha poi avuto modo di sottolineare come la sua squadra stia rispondendo bene in questa stagione. La formazione allenata dal capo allenatore Devis Cagnardi ha già centrato due degli obiettivi stagionali. Piazzamento alla fase finale della Coppa Nazionale e salvezza raggiunta con largo anticipo. Adesso è proiettata al vero obiettivo della stagione, ovvero centrare la post season. Mancano tre giornate alla fine della stagione regolare ed Agrigento, attualmente terza in classifica, è ad un passo da centrare anche questo importante obiettivo.

La fase della Coppa si terrà in Emilia Romagna.

La società OraSì Basket Ravenna, organizzatrice della manifestazione, sarà anche impegnata nella competizione e giocherà il quarto di finale contro la Junior Casale Monferrato venerdì 6 marzo alle 20.45 al Pala De Andrè.

Oltre ad un’importante kermesse sportiva, la Coppa Italia LNP rappresenta anche un’opportunità di turismo per la città di Ravenna, che nel corso della storia è stata tre volte capitale (dell’Impero Romano d’Occidente, del Regno degli Ostrogoti e dell’Esarcato Bizantino) ed è un vero e proprio scrigno d’arte, con i suoi 8 monumenti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, la Tomba di Dante e i musei che la rendono unica in tutto il mondo. La proposta culturale, naturalistica, enogastronomica, unita alla vicinanza al mare, offre una ricca varietà di occasioni di soggiorno e vacanza per i sostenitori delle squadre partecipanti alle finali. Alle fasi finali di Coppa Italia parteciperanno 8 squadre di serie A2 (Edinol Biella, UCC Assigeco Piacenza, Reale Mutua Torino, Unieuro Forlì, Mrinnovabili Agrigento, Pompea Mantova, Novipiù Casale Monferrato, OraSì Ravenna).

La manifestazione si svolgerà da venerdì 6 a domenica 8 marzo, gli impianti coinvolti saranno il Pala de Andrè (campo principale) e il Pala Costa (campo secondario).

Il calendario prevede, venerdì 6 marzo, le 4 gare dei quarti di finale di serie B al Pala Costa e le 4 gare dei quarti di finale di serie A2 al Pala de Andrè.

Sabato 7 marzo, le 2 semifinali di serie B di serie A2 si giocheranno tutte al Pala De Andrè così come le due finali, di domenica 8 marzo.