Cancelleri sul Ponte Petrusa: “Riaprirà a Maggio 2020”

E’ ufficiale. Il Ponte Petrusa tornerà nuovamente fruibile a Maggio 2020. Parola del viceministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, oggi in visita ai cantieri della SS 640.

“Si sta continuando a lavorare. E’ uno degli interventi per il quale il Cartello Sociale ha chiesto chiarezza. Abbiamo avuto il varo del ponte Petrusa, sul quale si sta lavorando alla definizione delle ultime saldature e si procederà con tutto il resto. Lavori che richiederanno qualche mese ed io continuerò a venire in questo territorio per verificare che tutto proceda bene per dire ai cittadini con certezza che a maggio 2020 il ponte riapre ristabilendo un consono attraversamento e anche un collegamento tra Agrigento e Favara”, dichiara con fermezza Cancelleri.

Parla poi di “bella collaborazione” col Cartello Sociale che a suo dire “ha il merito di avere acceso i riflettori”. “Una bella pagina di storia che va raccontata– continua- e mi auguro di potere aggiungere ancora altri successi. La collaborazione fra i vari livelli istituzionali che non necessariamente debbono essere quelli dello Stato ma anche quelli di chi rappresenta la Chiesa, i Sindacati, chi rappresenta i bisogni della gente, è un modello d’esempio. Noi vogliamo inaugurare i fatti, le strade che vengono finalmente aperte”.

Dunque a maggio si spera davvero che l'importante rete viaria venga riaperta ponendo fine agli innumerevoli disagi. Proprio un pronostico quello di Domenico Vecchio, direttore di AgrigentoOggi, che in un suo articolo aveva individuato come papabile data entro il 12 maggio, data in cui il Giro d'Italia ritorna nella Città dei Templi con una tappa che parte da Monreale. Potrebbe essere una bella coincidenza.