Abuso d’ufficio, condannato sindaco

I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento (presidente Alfonso Malato) hanno condannato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, imputato di abuso di ufficio. Il pubblico ministero al termine della requisitoria aveva chiesto nove mesi. La sentenza di condanna prevede la sospensione per 18 mesi da parte del Prefetto ai sensi della legge Severino.

A guidare il Comune di Aragona, quando sarà firmato il provvedimento da parte della Prefettura, sarà il vicesindaco Antonino Contino, per tanti anni primo cittadino del vicino Comune di Comitini. Pendolino, riconfermato sindaco la scorsa tornata elettorale, è stato riconosciuto colpevole di avere commesso un abuso nel rimuovere dall’incarico l’ingegnere Salvatore Chiarelli, per non essersi prestato ad assecondare alcune sue richieste.

Secondo l’accusa avrebbe cercato di costringere l’allora responsabile dell’Ufficio tecnico a mettere le carte in regola su un immobile abusivo e consentire, quindi, ad una parente di venderlo. Il dirigente ha denunciato il sindaco e si è costituito parte civile con l’assistenza dell’avvocato Daniela Posante.