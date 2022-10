Atletica: Maratona di Chicago e la Ravanusana Liliana Scibetta la seconda delle Italiane.

Superba prestazione dell’atleta di Ravanusa Liliana Scibetta domenica scorsa alla maratona internazionale di Chicago, la portacolori della Pro Sport Ravanusa, ha impiegato 3h 16’39’’ per percorrere i classici 42km e 195 metri, un crono che la colloca tra le primissime prestazioni italiane di categoria dell’anno elaborate dalle Fidal.

A Chicago si sono presentati in ben 55.000 alla partenza, per Liliana Scibetta oltre all’ottimo crono la soddisfazione di giungere la seconda atleta Italiana, davanti a lei solo la Trentina Monica Confortola dell’A.S.D. Sporting Club Livigno, mentre al terzo posto della speciale classifica è giunta la romana Federica Middei della società 6 in Movimento.

Dicevamo crono di tutto rispetto, costruito nel difficile tracciato della maratona di Chocago, che ricordiamo fa parte del circuito Label che racchiuse le 6 Maratona più spettacolari al mondo, che sono New York, Londra, Berlino, Tokyo, Boston ed appunto Chicago.

Per Liliana sta per concludersi una stagione tenuta sempre con una forma altissima, che l’ha vista protagonista in varie competizioni di corsa su strada.

Sempre a Chicago per il sodalizio Ravanusano presenti Vito D’Angelo e Francesco Sicurelli, che anche non essendo nella forma voluta hanno ottenuto delle belle prestazioni .