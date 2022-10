Moncada – Vanoli Cremona 73 a 66. Devis Cagnardi in sala stampa (VIDEO)

Cremona non fa sconti, Agrigento deve arrendersi alla corazzata Vanoli – (clicca qui per la cronaca della partita)

Al PalaMoncada si alza il sipario su una stagione che promette spettacolo. Che la Fortitudo davanti al proprio pubblico e nella stagione del ritorno in A2 non viene premiata dal successo, al momento è solo un dettaglio, perché ci sono i presupposti per rialzarsi presto. Al culmine di una partita punto a punto si impone la Vanoli Cremona con il punteggio di 73 a 66, come da pronostico, ma Agrigento ha dato segnali di poter dare vita difficile anche alle grandi. La formazione di Devis Cagnardi alla fine ha dovuto arrendersi ad una delle corazzate del girone verde in una partita molto combattuta e sempre aperta. Devis Cagnardi ha parlato in sala stampa. GUARDA IL VIDEO >>>