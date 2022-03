I militari dell’Arma della Tenenza di Favara hanno effettuato alcuni accertamenti a soggetti pregiudicati. In un caso è stato scoperto che una trentaseienne, favarese, beneficiaria del reddito di cittadinanza, aveva realizzato un allaccio abusivo alla linea del gestore, per alimentare la propria abitazione di corrente elettrica. La trentaseienne è stata arrestata per furto aggravato, e su ordine della Procura, posta ai domiciliari.