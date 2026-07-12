Avrebbe insultato, minacciato e picchiato la convivente. A mettere fine alle violenze le indagini dei carabinieri della Compagnia di Agrigento, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica. L’uomo è stato bloccato e arrestato. Si tratta di un operaio quarantaseienne, residente a Raffadali.

E’ indagato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna di qualche anno più giovane. I carabinieri hanno dato seguito all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Agrigento. Dopo le formalità di rito, è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.

La vittima, nell’ultimo episodio è stata trovata in stato di choc, tant’è che è stato attivato il “Codice rosso”.

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