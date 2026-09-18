Sodano, cento giorni dopo: il cambiamento dovrà vedersi

Il sindaco fa il punto sull’avvio del mandato: i conti, la macchina comunale e i progetti. Ma dalla conferenza emergono anche domande sulla discontinuità e sul rapporto con la stampa

AGRIGENTO – Cento giorni sono pochi per cambiare una città, ma sufficienti per cominciare a capire il metodo di una nuova amministrazione.

Michele Sodano ha presentato nel foyer del Teatro Pirandello la sua relazione sull’avvio del mandato, partendo dai numeri: 136 milioni di euro di residui tributari, circa 50 dei quali riferiti al 2020 e agli anni precedenti, una macchina comunale con due dirigenti per sette settori e risorse finanziarie da gestire con prudenza. Il sindaco ha escluso il rischio di dissesto e annunciato verifiche sulla reale esigibilità dei crediti.

Sul turismo, Sodano ha riferito che 700 mila euro della tassa di soggiorno erano già stati impegnati nel primo trimestre dell’anno, annunciando controlli anche sulla tassa di stazionamento dei bus. Sul tavolo restano PNRR, FSC e FESR, project financing, servizi sociali, rifiuti, strade, beni confiscati e programmazione turistica. Il prossimo Mandorlo in Fiore è stato fissato dal 2 al 7 marzo 2027.

Tra i risultati rivendicati dall’amministrazione, l’ASACOM ad ore piene dall’inizio dell’anno scolastico e l’avvio delle procedure per due nuovi dirigenti, uno tecnico e uno amministrativo con funzioni di comandante della Polizia locale.

Ma la conferenza ha prodotto anche qualche domanda che va oltre i numeri.

Quanto c’è di realmente nuovo?

Nel confronto con il sindaco, il direttore di AgrigentoOggi Domenico Vecchio ha evidenziato come alcune iniziative presentate come elementi di novità abbiano in realtà precedenti nelle amministrazioni che hanno governato Agrigento negli anni passati: da Marco Zambuto a Calogero Firetto, fino all’amministrazione più recente.

Non è una questione di assegnare meriti o colpe. È una questione di memoria amministrativa. Agrigento non riparte ogni volta da zero e una novità va misurata per ciò che effettivamente cambia, non soltanto per come viene raccontata.

Il rapporto con la stampa

Altro tema emerso durante la conferenza è stato quello del rapporto tra Palazzo dei Giganti e l’informazione locale.

Alcuni giornalisti hanno sottolineato come, nei primi cento giorni, sia mancato un vero rapporto con la stampa del territorio e un interlocutore costante dell’amministrazione.

Il punto non è chiedere corsie preferenziali. È l’esatto contrario: un rapporto normale significa poter fare domande, ottenere chiarimenti, verificare le informazioni e sottoporre l’attività amministrativa al necessario controllo giornalistico.

La stampa non è l’ufficio stampa del Comune e non deve esserlo. Ma un’amministrazione non può neppure pensare di comunicare soltanto attraverso ciò che decide autonomamente di raccontare.

Il confronto con i giornalisti serve proprio a questo: porre domande, anche scomode, e consentire ai cittadini di conoscere ciò che accade dentro Palazzo dei Giganti.

La conferenza è stata inoltre accompagnata, in alcuni momenti, dagli applausi di una parte della platea alle risposte del sindaco, fino al richiamo dei giornalisti affinché il confronto potesse proseguire regolarmente.

Cento giorni sono troppo pochi per chiedere una trasformazione della città. Sono però sufficienti per cominciare a misurare un metodo.

Adesso arriverà la parte più difficile: trasformare gli annunci in atti, gli atti in opere e le opere in risultati visibili.

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