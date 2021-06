“Abbandona l’anziana madre malata, e le sottrae 10mila euro”: denunciata

Avrebbe sottratto circa 10 mila euro, e non si sarebbe più presa cura della madre ottantacinquenne, affetta da patologie invalidanti. L’anziana dopo la scoperta dell’ammanco di denaro, ha chiesto alla figlia la restituzione. Cosa che non è avvenuta. Motivo per cui un congiunto della pensionata si è presentato al Commissariato di polizia di Licata, e ha denunciato la parente per le ipotesi di reato di abbandono di anziani, e circonvenzione di incapaci.

La donna, nei mesi scorsi, aveva accettato di accudire e non lasciare mai sola la propria madre, incapace di poter provvedere a se stessa. Dopo un po’ si sarebbe impossessata indebitamente, prelevandoli, di circa 10 mila euro, e avrebbe abbandonato l’anziana. I poliziotti raccolta la circostanziata denuncia, hanno avviato gli accertamenti e le verifiche per accertare l veridicità dei racconti. Della ottantacinquenne si sta prendendo cura proprio questo congiunto che si è rivolto alla polizia.