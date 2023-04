Aaeroporto ad Agrigento? Schifani: non serve realizzarlo senza autonomia finanziaria

Schifani: Il ponte sullo stretto si farà ma per l’aeroporto ad Agrigento occorre sostenibilità. “Scalo ad Agrigento? Quello degli aeroporti è un tema delicato e che va affrontato con completezza: non basta soltanto realizzare uno scalo ma occorre realizzarne anche la sostenibilità. Un nuovo aeroporto va accompagnato ad un progetto di certezza di autonomia finanziaria che non deve basarsi solo sul contenuto”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando ai giornalisti in seguito all’arrivo della prima tappa del Giro di Sicilia ad Agrigento. Il presidente della regione Renato Schifani ad Agrigento per la tappa del Giro di Sicilia Marsala – Agrigento, ha risposto alle domande dei cronisti sul tema di infrastrutture. “La mia presenza qui oggi ad Agrigento testimonia l’importanza che Il Giro di Sicilia ha per la Regione. Questa gara di livello internazionale è un ottimo volano per mostrare la nostra bella Isola e per attirare turismo, non solo quello tradizionale ma anche quello su due ruote. Insieme all’assessore Amata pensiamo che questo sia uno sport salutare e per questo vogliamo promuoverlo su tutto il nostro territorio attraverso immagini splendide che fanno il giro del mondo” le parole di Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana. Elvira Amata, Assessore Regionale del Turismo e dello Sport, ha aggiunto:”E’ sempre una straordinaria emozione partecipare e sostenere il Giro di Sicilia, vetrina internazionale di altissimo profilo che celebra da quasi cento anni il felice connubio tra sport e turismo. Partito oggi da Marsala, meta per eccellenza di approdi e partenze, assieme alle altre tappe previste offrirà una rara opportunità ai tanti appassionati e ai turisti viaggiatori del mondo, per conoscere le bellezze del patrimonio dell’Isola attraverso le immagini del passaggio della carovana: uno spettacolo unico!” CULTURA. SCHIFANI: ESCALATION DI INIZIATIVE PER AGRIGENTO CAPITALE – “Agrigento inizia alla grande ospitando questo prestigioso Giro di Sicilia e sarà una escalation: investiremo l’anno prossimo anche sulla Sagra del Mandorlo in fiore che diventerà di carattere internazionale in vista del grandissimo appuntamento che vedrà la città protagonista come Capitale italiana della cultura”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ad Agrigento, a margine della prima tappa della corsa cclistica Giro di Sicilia. “La Regione Siciliana sarà accanto a questa realtà – ha aggiunto Schifani -. Siamo orgogliosi oggi di essere agrigentini. Siamo tutti agrigentini”

.Il ponte sullo Stretto si farà. La prossima settimana sarò a Roma, insieme al presidente della Regione Calabria, per affrontare il tema del Ponte sullo Stretto, si va avanti sull’aggiornamento del progetto. È evidente che sia Sicilia che Calabria faranno la loro parte”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando con i giornalisti in seguito all’arrivo della prima tappa del Giro di Sicilia ad Agrigento. Sulla Palermo – Agrigento mi sono già confrontato con l’Ad di Anas che a breve mi sottoporrà delle soluzioni. Gli ho chiesto di completare i lavori entro dicembre 2024″. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando ai giornalisti in seguito all’arrivo della prima tappa del Giro di Sicilia ad Agrigento. Le dichiarazioni del presidente della Regione sono state subito rilanciate delle agenzie di stampa. Agrigento: Schifani, città tornerà al suo vecchio splendore: “La prima tappa testimonia la volontà del governo di centro destra come affermazione di sicurezza. Agrigento vive e vivrà dei momenti di vecchio splendore, investirà nella sagra del mandorlo in fiore affinché ritorni ad essere un evento di carattere internazionale. Siamo orgogliosi di essere Siciliani e siamo orgogliosi di Agrigento”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando ai giornalisti in seguito all’arrivo della prima tappa del Giro di Sicilia ad Agrigento.