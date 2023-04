“Con gli occhi di Sara”, a Campobello di Licata si presenta il libro di Davide Faraone

Sarà presentato il prossimo 14 aprile nel plesso “Mazzini” di Campobello di Licata il libro di Davide Faraone “Con gli occhi di Sara. Un padre, una figlia e l’autismo”. L’incontro sarà moderato da Flavia Gibaldi, referente per l’inclusione dell’istituto comprensivo “San Giovanni Bosco”.Davide Faraone dà voce ai suoi silenzi più intimi e lo fa con l’amore profondo di un padre. Con gli occhi di Sara è lo straordinario racconto del rapporto con sua figlia Sara, una ragazza di sedici anni autistica. L’autismo scoperto quando Sara aveva poco più di due anni e raccontato nelle fasi più importanti della sua vita. Il libro è l’occasione per l’autore di mettersi a nudo e di guardare il mondo con occhi scevri da ogni pregiudizio. Le esperienze di padre e di uomo politico si intersecano con altre difficili storie di vita vissuta e con volti incontrati durante il suo cammino. Una narrazione intima e un’occasione unica per guardare con consapevolezza un futuro tutto da costruire