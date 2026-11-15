Ha lanciato Sodano, costruito la coalizione e sostenuto il progetto del cambiamento. Sul caso Crosta intervenne in prima persona. Oggi, tra Lo Piparo e le dimissioni polemiche di Torregrossa, la sua voce sembra mancare. Anche in vista delle Regionali.

AGRIGENTO – AAA Ismaele La Vardera cercasi. Non per una nuova iniziativa elettorale, ma per capire dove sia finito il suo ruolo politico ad Agrigento, proprio mentre l’amministrazione Sodano attraversa difficoltà e tensioni.

La candidatura di Michele Sodano non è stata una scelta estranea a La Vardera. È stato lui a puntare sul suo nome, a proporlo agli alleati e a costruire una coalizione nella quale ha trovato spazio anche l’area del Movimento 5 Stelle. Una scommessa elettorale riuscita, presentata anche come un possibile modello politico da esportare in Sicilia.

Ma vincere le elezioni è una cosa, governare una città è un’altra. La «rivoluzione gentile», il cambiamento e la discontinuità promessi in campagna elettorale sembrano oggi fare i conti con difficoltà crescenti, soprattutto nella gestione della squadra di governo.

La Vardera, in passato, ha dimostrato di non essere un semplice sponsor politico. Lo ha fatto con il caso Crosta, quando intervenne pubblicamente chiedendo a Sodano di revocare l’incarico al suo vicesindaco. Una presa di posizione decisa, che contribuì a sbloccare una situazione politicamente delicata e fu apprezzata da molti agrigentini.

E allora perché oggi non si sente una voce altrettanto incisiva?

C’è il caso Lo Piparo, assessore con delega alla Polizia municipale, sul quale sono emerse contestazioni che richiedono chiarimenti anche sul piano politico e istituzionale, nel rispetto degli accertamenti giudiziari ancora necessari.

E ci sono le dimissioni di Elisabetta Torregrossa, che non si è limitata a lasciare la Giunta, ma ha denunciato il venir meno del rapporto fiduciario con Sodano, contestandone apertamente il modo di gestire i rapporti politici. Due vicende diverse, ma entrambe significative per un’amministrazione che aveva promesso rinnovamento e discontinuità.

Su entrambe sarebbe interessante conoscere il pensiero di La Vardera.

Nessuno gli chiede di comandare al posto di Sodano o di sostituirsi al sindaco. Ma un conto è imporre una linea, un altro è offrire esperienza e indirizzo politico, soprattutto quando emergono difficoltà nella scelta degli uomini e nella gestione della squadra amministrativa.

La Vardera ha costruito il proprio profilo anche attraverso battaglie pubbliche contro la mafia e le zone d’ombra del potere, esponendosi personalmente anche nelle trasmissioni televisive nazionali. Perché non dimostrare la stessa attenzione anche per le vicende del progetto politico che ha contribuito a far nascere ad Agrigento?

La domanda assume un significato ancora maggiore in vista delle Regionali. La Vardera ha rilanciato la propria disponibilità a candidarsi alla presidenza della Regione e Agrigento rappresenta un risultato politico importante per le sue ambizioni.

Ma una città non può essere considerata una roccaforte soltanto quando si tratta di raccogliere voti o presentare un modello elettorale da esportare. Bisogna esserci anche quando quel modello mostra le proprie contraddizioni.

Caro onorevole La Vardera, Agrigento non le chiede di difendere Sodano a prescindere. Le chiede di contribuire a mantenere fede agli impegni assunti con gli elettori. Perché legalità, trasparenza e cambiamento devono valere anche quando le difficoltà riguardano il proprio progetto politico.

Se Agrigento deve essere il laboratorio della sua sfida regionale, è il momento di tornare a occuparsene. Non soltanto quando c’è da vincere, ma soprattutto quando c’è qualcosa da sistemare.

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