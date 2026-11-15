Cala definitivamente il sipario sul lungo braccio di ferro giudiziario per il recupero di una parte del patrimonio confiscato all’imprenditore agrigentino Salvatore Vladimiro Gueli, 60 anni. La Corte di Cassazione ha infatti rigettato il ricorso presentato dalla difesa, rendendo irrevocabile l’acquisizione allo Stato di tre unità immobiliari situate in Lombardia.

Gli ermellini hanno così confermato l’ordinanza emessa lo scorso febbraio dalla Corte d’appello di Caltanissetta, che aveva già respinto l’istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale disposta nel 2013 dal Tribunale di Agrigento e divenuta definitiva nel 2016.

Nel dettaglio, lo Stato acquisisce la metà di due immobili in via Arno a Cesano Maderno e l’intera proprietà di una struttura in via Settembrini a Seregno. Beni che rientravano in un maxisequestro eseguito dai carabinieri su input della Dda di Palermo – comprendente anche appartamenti a Campobello di Licata e quote societarie – dal valore complessivo di circa 1,4 milioni di euro, ritenuto dagli inquirenti il frutto di attività illecite.

Il nome di Gueli, già condannato nella nota operazione antimafia “Ghost”, rimanda a una vicenda che aveva sfiorato anche la politica locale: l’imprenditore è infatti figlio di Calogero Gueli, ex sindaco di Campobello di Licata ed ex deputato regionale del Pci deceduto nel 2011, la cui posizione nella medesima inchiesta si era chiusa con il proscioglimento.

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