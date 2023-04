A2, Lorenzo Ambrosin nel miglior quintetto di giornata

Lorenzo Ambrosin (F, 1.93 m, 90 kg, 1997): 26 punti (2/5, 5/11, 7/7), 9 rimbalzi e 2 assist in 34’ nella vittoria 79-72 di Agrigento a Rimini. Ancora una prestazione magistrale per il giocatore originario di Iesolo che ad Agrigento ha trovato la sua dimensione ideale. Il giocatore è stato il migliore nella sfida che Agrigento ha vinto dominando a Rimini che è valsa la testa del girone bianco. Ora Agrigento prepara la sfida interna di domenica con Chiusi, formazione che la squadra di coach Devis Cagnardi ha già battuto all’andata. La Fortitudo Moncada Agrigento ha il vantaggio di giocare gli scontri diretti tra le mura amiche. Basterà vincerne una, come dichiarato nella nostra intervista ad Alessandro Grande (Video) , per ipotecare il passaggio alla fase dei playoff. Agrigento si è scrollata di dosso l’ansia della prima parte di stagione, ottenuta la salvezza con largo anticipo, adesso alza l’asticella, gioca senza pressione e si diverte.

Per Spicchi d’arancia completato il quintetto:

– Luca Possamai (C, 2.10 m, 105 kg, 2001, SigmaSports): 22 punti (9/12, 4/8 tl), 10 rimbalzi, 2 assist e 4

stoppate in 25’ nella vittoria 83-78 di Chiusi su Trapani.

– Russ Smith (PG, 1.83 m, 75 kg, 1991, Louisville ’14, Best Basketball-DoubleB): 34 punti (5/10, 5/14,

9/10), 5 rimbalzi, 3 assist e 1 recupero in 40’ nella vittoria 76-71 di Nardò su Latina.

– Quinn Ellis (G, 1.88 m, 79 kg, 2003, Tangram Sports): 26 punti (7/11, 3/3, 3/3), 1 rimbalzo, 3 assist e 1

recupero in 29’ nella vittoria 91-80 di Casale Monferrato a San Severo.

– Ed Daniel (F-C, 2.01 m, 103 kg, 1990, Murray State ’13, Banner Sports-DoubleB): 18 punti (8/8, 0/2, 2/4),

14 rimbalzi, 5 assist e 1 recupero in 35’ nella sconfitta casalinga 91-80 di San Severo con Casale

Monferrato.