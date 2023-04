Dopo quasi tredici anni dai fatti assolti ex sindaco e 4 dirigenti

Il Gup del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha assolto l’ex sindaco di Palma di Montechiaro Pasquale Amato e quattro dirigenti dell’Ente, Biagio Lo Presti, Francesco Lo Nobile, Maria Concetta Di Vincenzo e Felice Bonardi. I reati contestati erano quelli di rifiuto di atti d’ufficio e omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari.

L’ex primo cittadino e i quattro dirigenti erano finiti a processo perché accusati di non aver compiuto i necessari atti per evitare l’allagamento di via Germania. La vicenda prese spunto da una denuncia presentata dai residenti della zona. Oggi, a distanza di quasi tredici anni dai fatti, si è arrivati alla conclusione del lungo iter giudiziario.

Accolta la richiesta del pubblico ministero che aveva proposto l’assoluzione di tutti gli imputati.