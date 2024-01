La Fortitudo Agrigento ed Edoardo Ronca si separano; risoluzione consensuale tra il giocatore e la società. Ad Edoardo un sentito grazie per i mesi trascorsi ad Agrigento ed un grande in bocca al lupo per il suo prosieguo di carriera. Classe 2003, lo scorso anno alla Virtus Imola, Ronca ha giocato appena 4 partite in questa stagione di Serie A2.