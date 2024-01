Oggi è stato presentato ad Agrigento il progetto “Bevi Responsabilmente”, nato nel 2021 dall’intesa tra FIPE-Confcommercio, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, e l’Associazione Nazionale Magistrati, con l’obiettivo di diffondere la cultura del divertimento sano e responsabile. Dal marzo 2023, il progetto gode del patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Durante l’evento di presentazione, tenutosi nella Sala Zeus del Museo Regionale Archeologico “P. Griffo” nel Parco della Valle dei Templi di Agrigento, hanno partecipato diverse personalità, tra cui Giuseppe Caruana, Presidente Provinciale di Confcommercio Agrigento, Gabriella Cucchiara, presidente di FIPE Agrigento, il Prefetto Filippo Romano, il Questore Tommaso Palumbo, Giovanna Pisano dell’Istituto Alberghiero “Gallo” di Agrigento, Salvatore Siracusa, Vice Coordinatore Regionale di ABI (Associazione Barman Italia), e Carmelo Cantone, Assessore Comunale di Agrigento.

L’iniziativa mira a promuovere un patto tra associazioni, istituzioni e imprese dei Pubblici Esercizi per sensibilizzare clienti e gestori sui comportamenti responsabili legati al consumo di alcol. Alcune delle buone pratiche includono mangiare quando si beve, preferire esercizi che offrono alcolici di qualità, bere in modo moderato, frequentare locali con personale formato per intervenire in caso di necessità, consumare alcolici all’interno dei locali e non favorire l’abusivismo.

Gabriella Cucchiara, Presidente Provinciale di FIPE Agrigento, ha dichiarato: “Con Bevi Responsabilmente vogliamo dare una risposta concreta al fenomeno della malamovida”. Giuseppe Caruana, Presidente provinciale di Confcommercio Agrigento, ha sottolineato l’importanza di regolamentazioni specifiche in ogni città italiana per contrastare l’abusivismo commerciale e garantire la sicurezza delle città.

Il progetto mira anche a coinvolgere le Amministrazioni locali per diffondere una cultura del bere consapevole e responsabile, affinché i Pubblici Esercizi siano presidi di legalità. “Bevi Responsabilmente” promuove una cultura del divertimento responsabile, con l’obiettivo di limitare e prevenire comportamenti dannosi dovuti al consumo eccessivo di alcol, attraverso informazione, formazione e lotta all’abusivismo commerciale. Inoltre, erano presenti anche l’Assessore Agnese Sinagra del Comune di Sciacca e il Sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola. Le conclusioni sono state affidate al Prefetto, il quale ha enfatizzato l’importanza di educare i consumatori alla qualità, incoraggiando il mangiare e bere bene. Ha sottolineato la necessità di favorire un’atmosfera meno affollata, con l’obiettivo di avere più persone che apprezzano i prodotti offerti. Il Prefetto ha messo in guardia sulla necessità di rispettare le regole e i regolamenti comunali, auspicando che diventino punti di riferimento stabili e non soggetti a continui cambiamenti. Inoltre, ha annunciato l’intenzione di organizzare un tavolo urgente con le associazioni di categoria e i sindaci per discutere delle questioni rilevanti.