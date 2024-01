Agustin Fabi è un gigante biancoazzurro. Dopo aver lasciato partire Ronca, la Moncada Agrigento ha ingaggiato Agustin Fabi, ala di 200 cm e classe 1991. Si tratta di un atleta poliedrico con radici argentine ma una formazione cestista italiana. La sua firma con la Fortitudo Moncada Agrigento è il risultato di un percorso che ha visto Fabi distinguersi in varie squadre di Serie A2, tra cui l’ultima esperienza con Casale Monferrato.

Il giocatore, reduce dal trionfo con Tortona nella stagione 20/21, ha dimostrato il suo valore contribuendo alla vittoria del campionato di A2. La sua esperienza è stata poi messa a frutto in squadre di risonanza come Ferrara e San Severo, consolidando la sua reputazione di atleta di grande carisma e tecnica.

Dotato di eccezionali abilità realizzative, con percentuali dalla distanza che superano il 40%, Agustin Fabi si presenta come un’aggiunta di grande rilievo per la Fortitudo Moncada Agrigento. La società è convinta che la sua presenza apporterà al roster un mix prezioso di esperienza e slancio, elemento chiave per affrontare le sfide competitive che caratterizzano la Serie A2.

La Fortitudo Moncada Agrigento rimane sul mercato, il tentativo è quello di assicurarsi un altro giocatore straniero.