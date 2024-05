Nella prossima giornata del torneo Serie A2 , mercoledì 15 maggio, la Fortitudo Agrigento sfiderà, al PalaMoncada, la ASD Latina Basket. Palla a due alle ore 20:30 tra due formazioni che sono nella parte più bassa della classifica (Latina 16 e Agrigento 18 punti) e le cui possibilità di conquistare la permanenza sono, ormai, legate non soltanto alle proprie capacità, ma anche ai risultati provenienti da altri campi. Le parole di coach Damiano Pilot alla vigilia del match: “Domenica avendo perso sia noi che Latina ci siamo quasi condannate alla retrocessione, non c’è ancora la matematica certezza ma siamo appesi ad un filo. Il rischio è quello di giocare almeno 5-6 partite sapendo di essere già retrocessi e, quindi, ho detto ai ragazzi di automotivarsi perché tutti ci giochiamo un pezzo del nostro futuro e devono avere la dignità di affrontare questo periodo in un certo modo, non vogliamo assolutamente sfigurare”.