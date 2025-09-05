IL Club Inner Wheel di Agrigento giovedì 4 settembre, ha avuto il privilegio di accogliere la Governatrice del Distretto 211 Sicilia-Calabria, Maria Mancuso Guarneri, socia del Club di Caltanissetta. Al suo fianco, la Segretaria Distrettuale per la Sicilia, Geraldine Russo Alesi.

Ad accoglierle, la Presidente del Club di Agrigento, Patrizia Vitellaro Di Giovanni, accompagnata dalla Segretaria Doriana La Mendola Urriani e da numerose socie, che hanno riservato alle rappresentanti distrettuali un caloroso benvenuto.

La giornata ha preso avvio con una visita guidata al Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”, condotta dalla rinomata archeologa Maria Concetta Parello. Particolarmente significativa è stata l’occasione di ammirare la mostra “Da Girgenti a Monaco. Da Monaco ad Agrigento. Il ritorno dei vasi del ciantro Panitteri”, una preziosa esposizione dedicata alla collezione archeologica recentemente rientrata nella città dei templi.

Successivamente, presso l’incantevole cornice del Baglio della Luna, si è svolta l’assemblea del club. Nel suo intervento, la Governatrice Maria Mancuso Guarneri ha sottolineato i valori fondanti del movimento Inner Wheel: il servizio al prossimo, la formazione continua e il rafforzamento dei legami di amicizia tra le socie. Ha inoltre illustrato i principali progetti e appuntamenti che caratterizzeranno l’anno sociale in corso.

La Presidente del Club di Agrigento, Patrizia Vitellaro Di Giovanni, ha poi tracciato un bilancio delle attività realizzate durante l’anno appena concluso e ha presentato con entusiasmo le nuove iniziative. Tra queste, spicca la riproposizione – in una versione ampliata – del progetto “La Valle racconta il Mito”, che ha visto il coinvolgimento attivo di numerosi studenti e ha riscosso ampi consensi.

Nel corso dell’incontro, ampio spazio è stato dedicato anche al tema del volontariato, con un richiamo particolare allo spirito di amicizia, solidarietà e lealtà che contraddistingue l’impegno delle socie del club.

“In Amicizia, Lealtà, Armonia, Rispetto, unite per fare del Bene, con dedizione e impegno, daremo il buon esempio e saremo sempre più presenti nella nostra Città con un quid pluris che farà la differenza” – ha dichiarato la Presidente Vitellaro Di Giovanni a conclusione dell’assemblea.

La visita si è infine conclusa con il tradizionale scambio di doni istituzionali e un momento conviviale, che ha ulteriormente rafforzato il clima di entusiasmo, collaborazione e condivisione che anima da sempre la grande famiglia Inner Wheel.

