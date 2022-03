A Villaggio Mosè la Prima casa dell’acqua

Sara’ inaugurata il prossimo 13 marzo al Villaggio Mosè, in viale Cannatello n° 79, la prima “Casa dell’Acqua”.

Un “casetta” appunto, all’interno della quale e’ istallato un impianto automatico di ultima generazione che fornisce acqua ultrafiltrata di alta qualità, liscia , gassata e refrigerata dove tutti i cittadini potranno approvvigionarsi gratuitamente, grazie, come spiega il responsabile della Concessionaria di Agrigento Antonio Sorce – al virtuoso circuito di scambio commerciale ed economico che permette al cittadino di ricevere 1 litro di acqua gratuita per ogni euro speso presso i commercianti che hanno aderito e aderiranno al circuito di cash back Acquaditalia che contraddistingue il progetto. Durante tutta la giornata inaugurale, – aggiunge Sorce – gli agrigentini avranno l’ opportunità di provare gratuitamente l’acqua presentando la comunicazione di invito all’inaugurazione che arriverà a casa di tutti i cittadini

Potrà , inoltre essere attivata una tessera con un credito di litri precaricato pesso il corner Acquaditalia , accanto alla Casa dell’Acqua, dove si potranno ricevere , inoltre, informazioni sull’utilizzo dell’impianto e sui benefici del consumo di acqua Plastic Free.