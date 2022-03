Violazioni ambientali, sequestrato impianto di rifiuti

Numerose irregolarità nella gestione e smaltimento dei rifiuti. Per questo motivo i carabinieri della Compagnia di Licata hanno sequestrato un centro di stoccaggio in contrada “Piana Bugiades” a Licata.

I militari dell’Arma, unitamente a quelli del Centro anticrimine natura di Agrigento, e con il supporto dell’Arpa, hanno sottoposto a controllo l’impianto della società “Omnia Srl”, e tra le irregolarità riscontrate quella dell’attività illecita di miscelazione rifiuti, la violazione delle prescrizioni autorizzative in materia di trattamento rifiuti ammassati in modo non conforme, e non correttamente registrati, nonché il superamento del tempo di stazionamento per lo stoccaggio dell’amianto.

L’intero sito è stato posto sotto sequestro, mentre l’amministratore unico della società è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per gestione dei rifiuti non autorizzata.