Auto parcheggiata prende fuoco, il rogo la distrugge: momenti di panico

Minuti di apprensione ieri sera in via Toniolo, nel rione del campo sportivo di Agrigento, dove un’automobile parcheggiata è stata distrutta da un incendio. Il mezzo coinvolto è di proprietà di un commerciante del luogo, che era stata parcheggiata di fronte ad alcune palazzine. Improvvisamente l’auto ha preso fuoco, e in breve tempo le fiamme hanno avvolto la carrozzeria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che idranti alla mano hanno spento le fiamme. Dall’accertamento effettuato da parte dei pompieri, sembra che l’incendio sia stato provocato da cause accidentali.