Ha creato il caos nella notte al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, una giovane di 32 anni, ubriaca e in evidente stato di agitazione. Ha prima tentato di colpire con una catena un’operatrice del 118, poi ha minacciato i presenti con alcuni cacciaviti, per poi scagliarsi contro i carabinieri. La 32enne è stata denunciata, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, per resistenza a Pubblico ufficiale e porto d’armi atte ad offendere. I militari hanno recuperato e sequestrato la catena e 3 cacciavite. Intorno alle 2 alcuni passanti, che avevano notato la donna dare in escandescenza in piazza Garibaldi, a Caltanissetta, hanno chiamato il 112.

Dalla centrale operativa del 118 è stata inviata un’ambulanza che ha trasportato la 32enne in ospedale. Una volta in pronto soccorso però la donna ha tirato fuori una catena di ferro di circa un metro e ha minacciato una soccorritrice. La guardia giurata in servizio ha bloccato prontamente la ragazza togliendole la catena. La donna però aveva in borsa tre cacciaviti che minacciava di utilizzare per aggredire i presenti. A quel punto il vigilantes ha richiesto l’ausilio dei carabinieri, a loro volta aggrediti e insultati dalla donna. I militari dell’Arma, dopo averla identificata l’hanno denunciata.

