A scuola di legalità

La Scuola Professionale dei Mestieri Euroform di Agrigento ha incontrato stamane, presso l’Auditorium del Polo Universitario di Agrigento l’attore Tony Sperandeo, nel corso di una giornata dedicata alla legalità.

L’evento “Scuola e legalità “ è stato organizzato dall’Euroform, scuola professionale dei mestieri, sede di Agrigento.

Gli alunni dell’Istituto, affiancati dal personale docente, hanno preso parte alla proiezione del film “I cento Passi”, sulla storia di Peppino Impastato,hanno conversato di legalità assieme al noto attore siciliano, tra i protagonisti del film, Tony Sperandeo.

Il poliedrico e talentuoso artista si è esibito in uno spezzone teatrale, ha incantato con la sua arte recitativa i ragazzi, ha raccontato di cinema e di vita, si è instaurato un dibattito stimolante e costruttivo sulla cultura della legalità. Sull’importanza di plasmare le giovanissime coscienze orientandole al bene.

E sul ruolo essenziale che la scuola veste in tal senso.

È tra le pareti scolastiche, tra i banchi,nel costante rapportarsi con compagni di scuola e insegnanti, che si cresce, si vive e si sviluppa la propria personalità.

A fare gli onori di casa il direttore dell’Istituto Euroform Dott. Salvatore Licata.

A moderare l’incontro il frizzante e bravo Riccardo Gaz.

All’evento formativo ha preso parte la Dott.ssa Stella Cammallieri, per L’Istituto scolastico Provinciale di Agrigento.