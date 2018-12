Delegazione arbitri incontra il cardinale Montenegro

“Il rispetto delle regole e ‘ vincere nel campo della vita “ questa la bellissima dedica che sua “ Eminenza “ il Cardinale Montenegro ha voluto dedicare alla nostra Sezione , un’esperienza unica e bellissima quella che questa sera una nostra delegazione ha avuto il piacere di vivere ricevuta da Don Franco come ama farsi chiamare sua Eminenza . Si è parlato di integrazione , sport , disabilità , etica , socializzazione tutti argomenti che accumunano la missione di chi si spende per migliorare la società futura . E’ stata l’occasione anche per far conoscere la nostra realtà e tutti i nostri associati , compresa la collega Internazionale Graziella Pirriatore di origini Agrigentine invitata a far parte della delegazione . E ‘ stata consegnata come ricordo da parte del nostro Presidente una divisa e una tuta della nostra Sezione e aperto un dialogo di collaborazione e intesa per vari progetti futuri che possano porre al centro la beneficenza e progetti di integrazione e solidarietà .