REALMONTE – Fili colorati, creatività e tanta voglia di imparare. I bambini di Realmonte hanno preso parte con entusiasmo a un laboratorio di uncinetto, trasformando semplici gomitoli in piccole opere d’arte.

L’iniziativa, promossa nell’ambito del calendario estivo “Il paese dei bambini”, ha avuto come obiettivo quello di avvicinare i più piccoli all’artigianato tradizionale, unendo manualità, fantasia e condivisione. Guidati dalle mani esperte dei volontari dell’associazione “Uncinettine” di Realmonte, i bambini hanno scoperto le basi dell’uncinetto, divertendosi a scegliere i colori, intrecciare i fili e dare forma a creazioni uniche. Non solo tecnica: il laboratorio ha insegnato anche valori preziosi come la collaborazione, la pazienza e il rispetto per le tradizioni, lasciando un segno positivo nei piccoli partecipanti e nelle loro famiglie.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’associazione Uncinettine per l’impegno e la passione trasmessa durante l’attività. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa il sindaco Mallia, insieme a Melissa Arcuri e Luca Fiannaca, che hanno ricordato come i bambini rappresentino il futuro della comunità. L’appuntamento si inserisce nel ricco programma della Primavera Realmontina, che continua a regalare momenti di crescita e socialità ai più giovani.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp