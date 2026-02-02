Trovate in possesso di quasi 500 grammi di hashish, suddivisa in dosi, alcuni grammi di cocaina, 3 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga. Due donne, rispettivamente di 26 e 22 anni, entrambe residenti a Canicattì, sono state arrestate nel corso di un blitz dai poliziotti del Commissariato canicattinese.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento sono state trasferite alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di contrada “Petrusa”. Devono rispondere, in concorso, di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La droga è stata rinvenuta nel corso di una perquisizione domiciliare scattata sabato sera.

