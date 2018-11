A Porto Empedocle il Dort. Pasqualino Monti , Presidente dell’ Autorità Portuale di Sistema della Sicilia occidentale .

PuntiAMO sul porto !!!

È il post di Facebook di Ida Carmina che punta sul rilancio del porto di Porto Empedocle:

Al via il rilancio e l’incremento del turismo crocieristico e dei trasporti navali!

Dragaggio del porto, restyling infrastrutturale, rinnovo della stazione marittima e accordi per nuovi approdi di grandi navi da crociera nel Mediterraneo.

Di questo abbiamo discusso con il Dott. Pasqualino Monti Presidente dall’ Autorità Portuale di Sistema della Sicilia Occidentale che abbiamo avuto il piacere di ospitare nel palazzo di città con il ViceSindaco dott. Salvatore Urso e l’assessore dott.ssa La Porta, insieme al Comandante della capitaneria di porto dott.Fusco ed il Vicecomandante Governali , per concretizzare sempre maggiormente i percorsi avviati nei mesi scorsi a Palermo nel corso dell’incontro avvenuto con gli armatori e le autorità competenti.

L’importante snodo segue la visita antecedente del Ministro M5S Toninelli, a dimostrazione del rilancio in atto infrastrutturale e turistico che coinvolgerà la nostra area marittima e portuale.

Una sinergia di intenti ben salda che ben presto vedrà partire i lavori che renderanno Porto Empedocle autentico fiore all’occhiello tra gli approdi italiani in Europa , per come merita.

Già quest’ anno ci sono stati 570 mila croceristi approdati nei porti di Palermo , Trapani e Porto Empedocle e tante navi stupende , cariche di turisti hanno fatto scalo nel nostro porto , in rispondenza alla vocazione turistica del nostro territorio .

E ci sono i margini per un deciso miglioramento .

Porto Empedocle da “ diamante grezzo “ diverrà un fulgido brillante .

Noi ci crediAMO ! Il tempo è galantuomo e lo spendiAMO per Porto Empedocle e per il suo sviluppo economico !

Andiamo Avanti! 🤝♥️