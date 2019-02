A Palma la giornata del pensiero per ricordare Baden Powell

PALMA DI MONTECHIARO. Anche a Palma di Montechiaro, come ogni anno nel mese di febbraio si festeggia la giornata del pensiero per ricordare il fondatore Sir Robert Baden Powell (nato il 22 febbraio 1857 e per tutti B.P) fondatore dello scoutismo. Gli scout del gruppo “Palma 1” saranno alla villa comunale domenica 24 febbraio, a partire dalle 8,30 e per l’intera giornata e svolgeranno alcune attività. Il tema della giornata sarà quello della solidarietà, ovvero aiutare gli altri in ogni circostanza e proprio per questo verrà effettuata una raccolta di generi alimentari da destinare alle persone bisognose.

A Palma lo scoutismo è nato nel lontano 1951 e le prime promesse sono state fatte l’8 dicembre dello stesso anno con il reverendo Don Antonio Vinciguerra (per tutti Padre Nino) che, convinto che lo scoutismo è un’ attività salutare per i giovani, ha dato vita al primo gruppo scout. Da allora ad oggi tanti sono stati i giovani che hanno aderito a questi valori e tanti sono ancora oggi quelli che, con il loro impegno, portano avanti la crescita dei ragazzi e dei bambini. Lo scoutismo è, come ci ha insegnato B.P., un’attività mirata a fare crescere nei giovani il rispetto dell’altro e della natura mettendo a disposizione della collettività idee e progetti e, principalmente, impegnandosi personalmente a realizzarle pienamente per migliorare la società. L’impegno è la cosa fondamentale perché permette di realizzare grandi progetti e crea una società migliore.