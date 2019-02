Promozione girone A: la 23esima giornata sarà caratterizzata dai derby

AGRIGENTO. Sarà la giornata dei derby: il 23esimo turno del campionato di Promozione – girone A, che si disputa domenica 24 febbraio, vedrà di fronte, da un lato l’Olimpica Akragas in trasferta a Cammarata e dall’altro Casteltermini e Gattopardo. Unica squadra agrigentina impegnata in una sfida con formazioni di altre province è la Libertas che ospiterà in casa, al “La Mantia” di Racalmuto, la vice capolista Oratorio di Marineo.

Ma andiamo per ordine. Quello tra Kamarat ed Akragas sarà un derby molto sentito, con le due società che hanno obiettivi diversi e posizioni differenti in classifica. Le motivazioni per la vittoria sono l’unico denominatore comune. L’Akragas cerca di conquistare i tre punti per mantenere il quinto posto che potrebbe dare la possibilità di accesso ai playoff. Ma attualmente questa ipotesi sarebbe scongiurata perché tra la seconda della classe (Oratorio San Ciro e Giorgio) che di punti ne ha 52 e l’Akragas ci sono ben 12 punti di distacco. Due in più di quei 10 punti che per regolamento darebbero la possibilità alla seconda di accedere direttamente alla finale playoff aspettando la vincente della sfida tra la terza e la quarta classificata. Quindi se l’Akragas vuole continuare a sperare negli spareggi promozione non deve più sbagliare un colpo. Così come il Kamarat, relegato alla quart’ultima posizione, sebbene già qualificato per la semifinale di Coppa Italia, memorial “Orazio Siino”, ha bisogno della vittoria e del bottino pieno per togliersi dalla zona rossa.

Altra sfida dai due volti è la gara tra Casteltermini e Gattopardo. La formazione granata del presidente Salvino Sanvito, sarà chiamata, domenica a liquidare la pratica “Gattopardo” e sperare di avvicinarsi al Lercara. Un Casteltermini già soddisfatto dell’andamento in campionato, che adesso mira alla salvezza potrebbe anche cedere le armi di fronte ai palmesi che invece hanno bisogno di punti per evitare i play out. Anche qui la partita è di difficile interpretazione ed i due tecnici, Angelo Vecchio per il Casteltermini e Pietrino Alotto per la Gattopardo sono molto concentrati.

Infine la Libertas chiamata a risorgere dopo 9 sconfitte consecutive. Ma non sarà facile contro la vice capolista del torneo.