A Natale puoi… condividere ciò che hai! Iniziativa della Scuola Euroform

A Natale puoi… condividere ciò che hai! È questo il titolo che gli alunni della Scuola Euroform hanno voluto dare alla “Grande Festa del Natale Solidale” che si terrà giorno 21 Dicembre presso i locali dell’Istituto.

“A Natale Puoi…” è il desiderio di far dono di ciò che si possiede e i ragazzi lo faranno mettendo a disposizione delle famiglie meno fortunate le proprie risorse professionali che pian piano stanno acquisendo a scuola. Regaleranno tagli e messe in piega, trucco, manicure e tutto ciò che riguarda il “Bellessere” e infine la festa si concluderà con un grande buffet preparato dagli studenti del corso di Operatore della Trasformazione Agroalimentare. Sorprese anche per i più piccoli!

Insomma, una grande Festa di Natale a braccia aperte, in collaborazione e con l’indispensabile sostegno dei Volontari di Strada.