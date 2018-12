Agrigento, Firetto incontra delegazione Maitres d’Hotel

Agrigento – Una delegazione di maitres d’hotel è stata ricevuta questa mattina, in Comune dal sindaco Lillo Firetto. Si tratta di professionisti aderenti all’ I.M.A.H.R. International Maitres Association Hotel Restaurant. A guidare la delegazione il presidente provinciale Orazio La Cognata. I metrtes sono reduce dai successi professionali ottenuti in Italia. I maitres agrigentini dell’ I.M.A.H.R. infatti, si sono piazzati ai primi posti al “Concorso Gargano Style 2018” . In Puglia La Cognata ha vinto la medaglia d’oro nella sezione flambage. Nella stessa categoria gli altri due maitres, Angelo Lauria e Calogero Lattuca hanno conquistato rispettivamente l’argento e il bronzo.