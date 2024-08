Martedì 6 agosto, a partire dalle ore 20:00, la città di Milena sarà il palcoscenico di una straordinaria esperienza culinaria con la 6ª edizione dello Street Food and Beer. Lungo la Via Nazionale e Piazza Garibaldi, questo evento attesissimo promette una serata di sapori e intrattenimento che coinvolgerà visitatori e appassionati da tutta la regione.

La Pizza di Pistritto: Regina dell’Evento

La vera protagonista dell’evento sarà la famosa Pizza di Pistritto, conosciuta per la sua qualità e il suo sapore unico. Pistritto, una figura rinomata nel panorama gastronomico locale, porterà la sua maestria e la sua passione per la pizza al centro della scena. Gli ospiti avranno l’opportunità di assaporare le sue creazioni, realizzate con ingredienti freschi e genuini, in una varietà di gusti che spazia dalle classiche alle più innovative combinazioni.

Pistritto ha espresso il suo entusiasmo per questa edizione, sottolineando come la pizza rappresenti un simbolo della cultura gastronomica italiana e un elemento centrale nell’offerta culinaria dello street food di qualità. Con la sua partecipazione, l’evento mira a celebrare la tradizione della pizza, offrendo agli avventori un’esperienza autentica e coinvolgente.

Una Festa per i Sensi: Cibo, Birra e Musica

Lo Street Food and Beer di Milena non si limita alla pizza: saranno presenti 22 stand gastronomici, ognuno dei quali offrirà un’ampia gamma di 60 diverse pietanze, tutte cucinate a vista. I visitatori potranno esplorare un viaggio culinario tra sapori locali e internazionali, con la possibilità di osservare i cuochi all’opera in spettacolari sessioni di show cooking.

La birra alla spina accompagnerà ogni piatto, offrendo una vasta selezione di birre artigianali e classiche per completare l’esperienza gastronomica. La birra non sarà solo un complemento, ma un elemento chiave dell’evento, pensato per esaltare i sapori delle pietanze e offrire abbinamenti indimenticabili.

Musica Live e Spettacoli

La serata sarà arricchita da una vivace programmazione musicale, con tre live band e vari artisti che si esibiranno lungo il percorso. La musica sarà un elemento centrale dell’evento, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente che saprà intrattenere e far ballare il pubblico.

Un’Iniziativa di Successo con Pistritto

L’edizione di quest’anno è particolarmente significativa grazie alla presenza di Pistritto, che non solo porterà la sua rinomata pizza, ma contribuirà anche a valorizzare l’evento attraverso il suo impegno nella promozione della cultura gastronomica locale. La sua partecipazione rappresenta un esempio di come il cibo possa diventare un mezzo di connessione sociale e culturale, rafforzando il senso di comunità e attirando un pubblico eterogeneo.

Informazioni e Contatti

Per ulteriori dettagli sull’evento, gli interessati possono contattare Schillaci Carmelo al numero 377-7085285. Schillaci è disponibile per fornire tutte le informazioni necessarie riguardo alle pietanze, le birre in offerta, e il programma musicale della serata.

Non perdete l’occasione di partecipare alla 6ª edizione dello Street Food and Beer a Milena, un appuntamento imperdibile che unisce sapori, tradizione e divertimento in una cornice unica. La Pizza di Pistritto vi aspetta per una serata indimenticabile!