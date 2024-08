Si è svolta ieri sera la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria ad Antonino Messineo, Dirigente generale della Polizia di Stato dell’Ispettorato di Pubblica sicurezza della Città del Vaticano, riconoscimento tributato per la profonda dedizione al servizio svolto sempre con impegno e con alto senso di responsabilità. Nella Sala consiliare “Falcone Borsellino” del Comune di Sciacca, alla presenza del sindaco Fabio Termine, del presidente del Consiglio comunale dott. Messina, del questore di Agrigento Tommaso Palumbo, del Dirigente del Commissariato di Sciacca Cesare Castelli, degli appartenenti Anps sezione di Sciacca e di autorità civili e militari è stata consegnata l’onorificenza della cittadinanza onoraria, con la seguente motivazione:

“Originario di Agrigento ma profondamente legato alla nostra citta, trasferito a Sciacca quale Dirigente del Commissariato di Ps nel 1993 e fino al 2001 dove ha curato in particolar modo l’attività di controllo del territorio e di investigazione, sul fronte della lotta ad associazioni criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti, usura ed estorsioni. Personalità meritevole di riconoscimento e gratitudine da parte della nostra comunità per le sue eccezionali doti professionali e umane, la sua dedizione al servizio pubblico e la sua costante presenza come punto di riferimento all’interno delle Forze di Polizia”.

Un prestigioso riconoscimento per Messineo ed anche motivo di vanto per l’intera Polizia di Stato.